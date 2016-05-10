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    Президент «Вест Хэма»: «На этой неделе предложим 20–25 миллионов за игрока. У нас будет топ-форвард»

    Президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан рассказал о трансферных планах клуба.

    «Мы надеемся заполучить одного или двух топ-игроков. Олимпийский стадион дополнительно принесет нам около 12 миллионов фунтов в год, но не 100 миллионов.

    Сегодня мы предложили за игрока 23,7 миллиона фунтов, а на этой неделе предложим еще 20 или 25 миллионов за футболиста в Англии. Так что мы в любом случае получим топ-форварда.

    Это заявление о намерениях. Мы потратим на трансферы 30–50 миллионов фунтов этим летом. Но команду нужно строить постепенно. Нельзя просто взять и стать конкурентом таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», – сказал Салливан.

    Источник: Skysports

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    10.05.2016 00:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +74

      liver2015 11 мая 2016, 20:05

      роналду и месси скорее всего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев 11 мая 2016, 11:04

      Лаказет 100%

      0
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    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 10 мая 2016, 17:58

      Бентеке скорее всего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 10 мая 2016, 13:56

      Речь о Тео Уолкоте. В нашей арсенальной среде эта информация уже прошла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      wattman > LMI 10 мая 2016, 22:04

      Да вот не факт, хотя и цифры совпадают. О Тео написала только The Sun, а они еще те утятники.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 мая 2016, 11:13

      В нынешнем футболе цены совершенно иные,за топ нападающего придётся выложить 45 млн минимум!За 25 только Бентеке,но это вообще не топ уровень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 10 мая 2016, 11:02

      Сычёв)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 10 мая 2016, 08:59

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 мая 2016, 08:16

      Какой-то дешевый топик-футболист.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ДАША Д 10 мая 2016, 18:26

      Топик-это чисто по женски. Респект.

      1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 10 мая 2016, 06:50

      смолов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 10 мая 2016, 01:27

      Ляказетт?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL > RealArsenal 10 мая 2016, 08:04

      Бентеке

      1
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