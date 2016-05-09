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    Коноплянка: «Эмери сказал, что в России ему было очень тяжело»

    Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка признался, что получил поддержку со стороны главного тренера Унаи Эмери, который заявил ему, что не смог акклиматизироваться на посту наставника «Спартака».

    «Эмери говорил мне: «Я тебя очень сильно понимаю, потому что я там не смог себя найти». В России тяжело очень, другой язык.

    Он говорил, что старался себя там найти, но не справился. Эмери сказал, что понимает, каково сейчас мне в Испании», – отметил Коноплянка в эфире программы «Профутбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 13:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 23:20

      Очень тяжело в России очень многим, а не только Эмери.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 мая 2016, 18:42

      Другой язык, народ лениво-синий отморожен от мороза...

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 мая 2016, 16:46

      Зато какой урок получил. Бесценный опыт.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2016, 15:41

      Ну да-недоедал

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