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    Булыкин: «Мы можем помочь «Динамо» поддержкой. Скоро все закончится»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромное поражение «бело-голубых» в матче 27-го тура со «Спартаком» (0:3).

    «Я смотрел матч со стадиона, мне все понравилось: и атмосфера, и сама арена, смотреть было приятно. Футболисты играли неплохо, были опасные моменты и у тех, и у тех ворот, но, к сожалению, «Спартак» забил благодаря плохой игре «Динамо» в обороне. Так хозяева поля и выиграли матч.

    Естественно, как динамовец, я не хочу попадания клуба в стыки. В этом вопросе все зависит от команды, пока она не находится в этой зоне. Будем верить и надеяться, что все сложится хорошо. Мы можем помочь «Динамо» своей поддержкой. Осталось до конца сезона три тура, скоро узнаем, чем все закончится», – сказал Булыкин.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.05.2016 11:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 12:03

      "Через три тура узнаем",глубокая мысль!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 мая 2016, 11:52

      удачи динамо все будет хорошо

      0
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