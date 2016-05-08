Романцев: «Надеюсь, игра «Спартака» будет становиться лучше с каждым матчем»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев по завершении матча 27-го тура РФПЛ с «Динамо» отметил закономерность победы подопечных Дмитрия Аленичева, пожелав при этом бело-голубым сохранить прописку в Премьер-лиге. Также легенда отечественного тренерского цеха подчеркнул, что игра красно-белых на данном этапе не имеет целостности.

– По первому тайму большого преимущества «Спартака» не наблюдалось, и игра скорее была нулевая, она была справедливее, на мой взгляд, хотя гол был забит очень красивый.

– Победа «Спартака» со счетом 3:0 закономерна?

– В целом – закономерная. Мы посмотрели сегодня приличный футбол, не скажу, что отличный. Было много ошибок, но я это списываю на то, что над обеими командами довлеет груз ответственности. «Динамо» находится в зоне вылета. «Спартак» тоже не на своем месте и проигрыш в этом матче был бы для обеих команд плачевным. Пожелаю, кстати, «Динамо» остаться в Премьер-лиге. Как вы знаете, это единственная команда, которая еще не вылетала в первый дивизион. Все остальные московские клубы вылетали и успешно возвращались с хорошими дальнейшими результатами. Что касается «Спартака», мы видим, что игра пока рваная, но она налаживается. Она просматривается, и я надеюсь, что с каждым матчем будет все лучше и лучше и победы будут более уверенные не по счету, а по игре.

– «Спартак» – «Динамо» – одно из старейших дерби России. Соответствовало ли нынешнее соперничество этому статусу?

– Могу сказать только одно: я долгое время работал и как игрок, и как тренер с Николаем Петровичем Старостиным. Никакие матчи ни с киевским «Динамо», ни с ЦСКА, ни с «Локомотивом», ни с «Торпедо» не были более принципиальными, чем встречи с московским «Динамо». Он нам дал такой заряд. Я думаю, что с динамовской стороны тоже самое. Знаю, как настраивался на игры со «Спартаком» Лев Иванович Яшин, я лично был с ним знаком. Потом уже, закончив играть, мы друг другу рассказывали насколько принципиально им было обыграть «Спартак». А нам – «Динамо».