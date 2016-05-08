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    Кобелев: «Уверен, что «Динамо» сохранит прописку в РФПЛ»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 27-го тура РФПЛ отметил, что бело-голубые выглядели неплохо на протяжении всего матча, несмотря на итоговый результат.

    «Первый показатель в футболе – забитые мячи. Не забиваешь – не можешь выиграть. Трудно сказать, что помешало забить, ведь моменты были. Где-то вратарь «Спартака» хорошо сыграл, где-то не можем сделать последнюю передачу или последний точный удар. Мы неплохо играли, комбинировали, четко выдерживали установку, хорошо двигались.

    К сожалению, не можем забить, и это наша беда. Это самый важный фактор, это то, чего нам не хватает. Нам все залетает, а у нас все мимо. Должно прорвать, по-другому не бывает. Конечно, у меня есть уверенность, что «Динамо» избежит вылета из Премьер-лиги», – сказал Кобелев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 21:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 мая 2016, 04:15

      Не до "жиру" конечно, но стыковых всё-же можно( и нужно) избежать

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 мая 2016, 00:03

      по другому и быть не может

      0
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      Рейтинг: +653

      111Hunter111 8 мая 2016, 21:59

      когда ты уйдешь,уверенный ты наш

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