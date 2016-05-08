«Лестер» заинтересован в услугах Дембеле

По информации TF1, новоиспеченный чемпион Англии «Лестер» выразил желание пополнить свои ряды нападающим «Ренна» Усмане Дембеле.

«Лисы» намерены заняться укреплением атакующей линии, так как не имеют уверенности, что им удастся сохранить лидеров команды, в том числе хавбека Рияда Мареза, на которого уже имеется достаточно претендентов среди больших европейских клубов.

Напомним, что не так давно «Ренн» отказал в продаже 18-летнего форварда дортмундской «Боруссии», предложившей за переход игрока 15 миллионов евро. Французский клуб хочет выручить от продажи восходящей французской звезды не менее 35-ти миллионов.

Дембеле находится на карандаше у многих топ-клубов, среди которых «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Барселона».

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 нападающий принял участие в 25-ти матчах и забил 12 мячей.