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    Спортдиректор «Ромы»: «Был против продления Тотти, но его выступления этой весной – это что-то сверхъестественное!»

    Спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини рассказал о будущем нападающего Франческо Тотти в составе «волков».

    «Игрой в последних матчах он снял все вопросы по поводу своего будущего. Франческо заслужил новый контракт. Изначально я был против этого, но его выступления этой весной – это что-то сверхъестественное!», – сказал Сабатини.

    Источник: Eurofootball

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    08.05.2016 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 8 мая 2016, 23:49

      Какие-то спортдиректоры не понмиают до сих пор, что Рома это и есть Тотти, пока он в команде в любой роли, нап, менеджер, уборщик раздевалки, Рома жива, что будет без Тотти, наверное пердив.

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