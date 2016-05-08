Спортдиректор «Ромы»: «Был против продления Тотти, но его выступления этой весной – это что-то сверхъестественное!»

Какие-то спортдиректоры не понмиают до сих пор, что Рома это и есть Тотти, пока он в команде в любой роли, нап, менеджер, уборщик раздевалки, Рома жива, что будет без Тотти, наверное пердив.
Спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини рассказал о будущем нападающего Франческо Тотти в составе «волков».
«Игрой в последних матчах он снял все вопросы по поводу своего будущего. Франческо заслужил новый контракт. Изначально я был против этого, но его выступления этой весной – это что-то сверхъестественное!», – сказал Сабатини.