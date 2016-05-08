Точилин: «Спартак» и «Динамо» должны показать дерби в лучших традициях»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Точилин рассказал о своих ожиданиях от матча 27-го тура российской Премьер-лиги, в котором бело-голубые сыграют со «Спартаком».

«Надеюсь, что мы увидим дерби в лучших традициях. У «Спартака» еще есть шансы попасть в еврокубки, а «Динамо» нужно обязательно играть в этом матче на победу. Обе команды должны показать то дерби, каким оно должно быть независимо от турнирных положений. Фаворитом в этой встрече назову «Спартак». Но надеюсь, что «Динамо» отнимет очки у красно-белых в этом матче. Для команды этот матч сверхважен во всех аспектах, игроки должны прервать неудачную серию.

Несмотря на то что сейчас «Динамо» находится в очень трудной ситуации, я верю, что команда не дойдет до стыковых матчей. Хотя микроклимат в команде Андрея Кобелева сейчас не самый приятный. Но именно в такой важный момент команда должна собраться, выйти на поле и исправить ситуацию, в которую она сама себя загнала. Исход встречи может быть как 1:0, так и 4:3, в зависимости от того, как пойдет игра», – отметил Точилин.