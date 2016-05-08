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  • Раньери мог закончить карьеру в 1980-х, когда работал в Серии C

Раньери мог закончить карьеру в 1980-х, когда работал в Серии C

8 мая 2016, 10:13
5

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери рассказал о своем начале тренерского пути, когда он был близок к тому, чтобы закончить с футболом.

«Когда я работал с «Ламецией», мы возглавляли турнирную таблицу, не проиграли ни единого матча. Тем не менее, кое-что — я вам этого не скажу — мне тогда не нравилось, и я сказал им «Пока-пока, я еду домой». И я ушел.

Второй год начался примерно также. Я взял небольшую команду в Серии C, «Путеолану», в которой даже не было игроков. В итоге в матче у меня, если не ошибаюсь, на поле выходили 10 игроков, а не 11.

Но потом произошло что-то странное, они уволили меня, и я сказал: «Это не моя работа. Я люблю футбол, но здесь так много политики, а я ведь не политик, я честный человек». Так что я решил, что мне не стоит быть тренером.

Потом они уволили еще двух тренеров, там появился новый владелец, который попросил меня вернуться и завершить сезон.

К тому моменту команда уже вылетела, но игроки просили вернуть Клаудио. А потом я внезапно получил звонок из «Кальяри»: мы их обыграли в одном из матчей, а когда такая маленькая команда обыгрывает настоящего гиганта для Серии C, это уже что-то. С этого момента у меня не возникало никаких проблем», — рассказал Раньери.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Лестер Раньери Клаудио
Комментарии (5)
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Diesel133
1462696114
интересно
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Lexa_Lexa
1462699876
Хорошо что не закончил
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FENNNNN
1462700049
Как заебали эти новости про этого деда. Выиграл чемпионат, когда все команды на спаде. Не видать ему награды тренера года в АПЛ, так как Юрген Клопп возьмёт Лигу Европы.
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denisrebrikov
1462703454
Хорошо что остался!
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