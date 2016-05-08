Ван Гаал: «Я более-менее могу назвать себя фанатом «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своими ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», которые сразятся за третье место в турнирной таблице.

«Я более-менее могу назвать себя фанатом «Арсенала» (в этом матче — прим.). Конечно, подобные матчи никогда не бывают легкими. После поражения от мадридского «Реала» «Манчестер Сити» будет непросто добиться максимума.

Я сказал своим игрокам, что мы по-прежнему в деле. Они безумно устали, но зато мы победили, и это замечательно», — заключил ван Гаал.