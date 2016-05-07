Глушаков: «Карпин – тренер хороший, и второе место «Спартак» занимал именно с ним»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высоко оценил работу главного тренера армавирского «Торпедо» Валерия Карпина.

– Карпин назвал меня «рабочей лошадкой»? Так и есть, потому что добиться всего можно только трудом – по-другому никак. Я многих одаренных игроков встречал. Видел и тех, кто при этом не прикладывал никаких усилий и в итоге либо загубил свою карьеру, либо вообще не заиграл. Так что на одном таланте не выехать.

– «Торпедо» Карпина вылетело из ФНЛ. У вас нет ощущения, что низшие дивизионы, где нет такого внимания, как в РФПЛ, – это все-таки не для него?

– А если скажу, что согласен с этим, вы ему команду найдете? На самом деле, я Валерию Георгиевичу действительно желаю работать в Премьер-лиге. Кто бы что ни говорил, а тренер он хороший, и второе место «Спартак» занимал именно с ним.