Осинькин: «Постараемся остаться в РФПЛ»

Главный тренер «Кубани» Игорь Осинькин в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 27-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:2). Это была первая игра Осинькина на посту наставника краснодарцев.

«Понятно, что команда в непростом положении, в том числе в психологическом плане. К сожалению, уже на первых минутах пропустили гол, который можно было не пропускать. У соперника было не так много моментов, и выжать из этих моментов два гола – это много для такой игры. Но и мы играли не так, как хотелось бы.

Случилось то, что случилось. В борьбе еще девять очков, будем биться за каждое. Не сомневаюсь, что мы сделаем все для того, чтобы остаться в Премьер-лиге. Постараемся остаться», – сказал Осинькин.