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В Румынии из-за смерти игрока отменены все матчи

7 мая 2016, 17:59

Федерация футбола Румынии отменила проведение всех игр в трех дивизионах страны, финала Кубка, а также женского и молодежного чемпионатов по причине смерти хавбека бухарестского «Динамо» Патрика Экенга, скончавшегося во время матча 10-го тура плей-офф с «Вииторулом». Напомним, игрок потерял сознание через семь минут после выхода на замену в результате кардиогенного шока, характеризующегося неадекватным кровообращением жизненно важных органов. Спасти врачам футболиста так и не удалось.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Динамо Бухарест Вииторул Экенг Экенг Патрик Клод
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