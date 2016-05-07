В Румынии из-за смерти игрока отменены все матчи

Федерация футбола Румынии отменила проведение всех игр в трех дивизионах страны, финала Кубка, а также женского и молодежного чемпионатов по причине смерти хавбека бухарестского «Динамо» Патрика Экенга, скончавшегося во время матча 10-го тура плей-офф с «Вииторулом». Напомним, игрок потерял сознание через семь минут после выхода на замену в результате кардиогенного шока, характеризующегося неадекватным кровообращением жизненно важных органов. Спасти врачам футболиста так и не удалось.