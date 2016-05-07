Молодежное первенство. «Рубин» переиграл «Краснодар»

В поединке 27-го тура молодежного первенства России «Рубин» на своем поле переиграл «Краснодар». В составе казанцев дубль на свой счет записал Дмитрий Каменщиков, еще один гол на счету Никиты Михайлова. Также один раз гости поразили свои ворота – сделал это Артем Голубев. У гостей двумя забитыми мячами отметился Денис Васенин.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур

Рубин (мол.) – Краснодар (мол.) – 4:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Васенин, 16; 1:1 – Михайлов, 60; 2:1 - Каменщиков, 62; 2:2 – Васенин, 64; 3:2 – Каменщиков, 76; 4:2 – Голубев (автогол), 86.