Семшов: «Динамовцы лягут костьми, чтобы не проиграть»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов считает, что бело-голубые имеют все шансы отобрать очки у «Спартака» в матче 27-го тура РФПЛ. Игра состоится 8 мая на «Открытие Арене», начало — в 19:30 мск.

«В последнее время матчи «Динамо» складываются не очень удачно, тогда как «Спартак» прервал безвыигрышную серию, победив «Локомотив». Как бы то ни было, это дерби — матч, который многое значит для обеих команд. Динамовцы лягут костьми, чтобы не проиграть, а «Спартак» попытается развить свой успех. Думаю, победителя в этом матче не будет, а будет результативная ничья — 2:2», — сказал Семшов.