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Семшов: «Динамовцы лягут костьми, чтобы не проиграть»

7 мая 2016, 10:15
10

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов считает, что бело-голубые имеют все шансы отобрать очки у «Спартака» в матче 27-го тура РФПЛ. Игра состоится 8 мая на «Открытие Арене», начало — в 19:30 мск.

«В последнее время матчи «Динамо» складываются не очень удачно, тогда как «Спартак» прервал безвыигрышную серию, победив «Локомотив». Как бы то ни было, это дерби — матч, который многое значит для обеих команд. Динамовцы лягут костьми, чтобы не проиграть, а «Спартак» попытается развить свой успех. Думаю, победителя в этом матче не будет, а будет результативная ничья — 2:2», — сказал Семшов.

Источник: Чемпионат.ком
Динамо Спартак Семшов Игорь
Комментарии (10)
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BAIv
1462606133
очень хочется чтобы динамо больше не набрало очков и легло костьми
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АлёшкА91
1462606561
Победа спартака!
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Диктор
1462607017
Спартак победит.
Ответить
Диктор
1462610976
Конечно будет не очень удобно-но тогда пройдемся по костям.
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Serjoga
1462614229
НАВЕРНОЕ БУДЕТ "БРАТСКАЯ МОГИЛА"!
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ljrljr0505
1462614749
выиграйте, а костмьи ложиться не нужно
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Apocalypse
1462614935
саситэ женерале
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grand-igor
1462615153
костей не хватит, а то что они лягут это факт
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vladimir-7
1462616656
Желаю Динамо победить этот спортак. Динамо вперёд!
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Pourport
1462632109
Ну посмотрим!)
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