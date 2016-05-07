Пирло: «Я всем бы дал совет выступать в США»

Хавбек «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло доволен тем, как складывается его карьера в МЛС

«Я всем бы дал совет выступать в США. Это потрясающий опыт, от которого я получаю удовольствие.

Здесь есть определенные правила, которые касаются заработной платы, поэтому не каждый сможет здесь играть, но выступать в MLS — прекрасно», — приводит слова футболиста портал mlssocceritalia.

В текущем сезоне 36-летний итальянский полузащитник сыграл в МЛС восемь матчей.