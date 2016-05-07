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    Пирло: «Я всем бы дал совет выступать в США»

    Хавбек «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло доволен тем, как складывается его карьера в МЛС

    «Я всем бы дал совет выступать в США. Это потрясающий опыт, от которого я получаю удовольствие.

    Здесь есть определенные правила, которые касаются заработной платы, поэтому не каждый сможет здесь играть, но выступать в MLS — прекрасно», — приводит слова футболиста портал mlssocceritalia.

    В текущем сезоне 36-летний итальянский полузащитник сыграл в МЛС восемь матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 08:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 мая 2016, 12:49

      А в начале прошлого века в цирке еще проводились чемпионаты мира по борьбе. Как-то напоминает это шоу. Но против ничего не имею.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > kotmyshka 7 мая 2016, 12:50

      Правда, это не спорт, а именно шоу.

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > kotmyshka 12 мая 2016, 12:55

      Бред сивой кобылы. Это и спорт, и шоу. Как и во всех лигах.

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 7 мая 2016, 10:34

      Бред,конечно мне бы тоже понравилось за такую зарплату на старости лет играть,форменная халява,но Пирло заслужил)

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 мая 2016, 09:01

      В США пока только доигрывать едут !

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      Рейтинг: +115

      rm4612 > XaXatyn 12 мая 2016, 12:55

      В РФПЛ такие доигрывать не поедут!

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