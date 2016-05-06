Берлускони: «Уже год я работаю над продажей «Милана»

Президент «Милана» Сильвио Берлускони рассказал о своем желании продать клуб.

«Уже год я работаю над тем, чтобы продать «Милан». Я бы хотел видеть его в умелых руках человека, который сможет обеспечить команде будущее.

Я бы предпочел продать «Милан» итальянцу и жду любых предложений от тех, кто в этом заинтересован.

Как и любой, кто следит за командой, я страдаю от плохой игры «Милана» – возможно, страдаю даже больше, чем фанаты, ведь я вложил в него более миллиарда евро», – сказал Берлускони.