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Берлускони: «Уже год я работаю над продажей «Милана»

6 мая 2016, 21:40
4

Президент «Милана» Сильвио Берлускони рассказал о своем желании продать клуб.

«Уже год я работаю над тем, чтобы продать «Милан». Я бы хотел видеть его в умелых руках человека, который сможет обеспечить команде будущее.

Я бы предпочел продать «Милан» итальянцу и жду любых предложений от тех, кто в этом заинтересован.

Как и любой, кто следит за командой, я страдаю от плохой игры «Милана» – возможно, страдаю даже больше, чем фанаты, ведь я вложил в него более миллиарда евро», – сказал Берлускони.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Берлускони Сильвио
Комментарии (4)
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андрей андреев
1462560204
Деньги мафии..
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1462569228
Купить что ли...?
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VIPded
1462594753
Продавай уже хоть кому-нибудь!
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Георгий 07 01 93 рус
1462651567
Надо брать!!!заебало в краснодаре сидеть.....
Ответить
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