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    Веркаутекрен: «За три игры до конца мы достигли того, чего должны были»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 27-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0). Эта победа гарантировала самарцам сохранение места в РФПЛ.

    «Мы выиграли дома, давно этого не было. Но мы можем играть лучше. Было сложно играть против этого соперника, у них много игроков в защите. В этом маленьком пространстве нам было сложно найти футбольные решения. Это то, над чем нам надо работать в будущем. В любом случае мы не дали им шансов и выиграли.

    За три игры до конца мы достигли того, чего должны были достичь. Хотелось бы поблагодарить и поздравить команду с этим. Однако наш футбольный уровень нужно несколько улучшить. Над этим надо работать»,– сказал Веркаутерен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2016 20:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 6 мая 2016, 21:32

      Кстати, тихо-мирно Крылья Советов набрали неплохое количество очков, побольше, чем некоторые более матёрые! Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Denis SPb 6 мая 2016, 21:54

      Более матерых чем КС в ПЛ мало)

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > kupryaev 6 мая 2016, 22:03

      Это Вы в историческом плане! Согласен!
      А имел в виду картину текущего сезона, когда КС, только вернувшись из ФНЛ, уверенно забираются в середину таблицы!

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