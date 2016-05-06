Аленичев: «Меня устроит, если «Спартак» при посредственной игре обыграет «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РФПЛ против «Динамо». Напомним, встреча пройдет 8 мая на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

– В прошлом матче с «Локомотивом» вы сыграли от обороны. Сейчас результат важнее, чем стиль?

– Результат на перовом месте, но и качество футбола важно. Если при посредственной игре мы наберем три очка – меня устроит.

– Кто фаворит в предстоящем матче?

– Трудно выделить. У них есть кадровые проблемы. У нас тоже не тренировались на этой недели некоторые футболисты. Только вчера Комбаров, Ромуло и Брызгалов работали в общей группе. Шансы 50 на 50.