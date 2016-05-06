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    Семшов мог стать игроком «Спартака» и «Рубина»

    Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов признался, что во времена своих выступлений мог оказаться в «Спартаке» и «Рубине».

    – Вас регулярно приглашал «Спартак». Когда был особенно настойчив?

    – При Лаудрупе. С Карпиным, генеральным директором, раза четыре встречался. Спрашивал: «Главный-то тренер во мне заинтересован?» – «Конечно! А то бы здесь с тобой не сидел!» Вот тогда было «горячо». С Карпиным и Черчесовым я играл на чемпионате мира. Но на переговорах общался на «вы». Черчесов рассказывал, что будет полностью доверять, вокруг меня собирается что-то выстроить. До этого и Романцев приглашал, и Федотов…

    – Кто еще звал?

    – Бердыев лично приезжал в чемпионский сезон «Рубина». Полчаса беседовали. Мнение о Курбане Бекиевиче у меня резко поменялось!

    – Настолько обаятельный?

    – Не то слово. Мне казалось, он замкнутый, суровый. Но Бердыев совершенно другой: «Если нужно отпустить по семейным делам – никогда не откажу!» Очень мило поговорили. На встречу я с дочкой приехал. Потом спрашивает: «Это что за мужчина?» – «Уважаемый человек, большой тренер…»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 06:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +281

      serhz 6 мая 2016, 10:01

      Повезло тогда и Спартаку и Рубину сильно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 6 мая 2016, 06:54

      Жалко не попал в Спартак

      0
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