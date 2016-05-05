Агент Мареза: «Шансы Рияда остаться в «Лестере» – 50 на 50»

Футбольный агент Камел Бенгугам, представляющий интересы полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза рассказал о будущем игрока сборной Алжира.

«Да, Марез действительно может покинуть «Лестер» в межсезонье. Рияд хорошо выступил в этом сезоне, чем привлек внимание многих клубов.

Его все устраивает в «Лестере». В следующем сезоне команда будет участвовать в Лиге чемпионов. Но Марез уже в таком возрасте, когда нельзя упускать возможность перехода в топ-клуб. Думаю, его шансы уйти – 50 на 50», – сказал агент.