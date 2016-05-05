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    Михаил Кержаков: «Настраиваемся на победный финиш в чемпионате»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об эмоциональном подъеме команды после победы в Кубке России.

    – После победы в финале Кубка России есть ощущение, что концовку чемпионата «Зенит» проведет на победной ноте?

    – Искренне в это верю. После победы в Кубке России у всех зенитовцев эмоциональный подъем ощущается. Перед нами стоит задача сделать в нынешнем сезоне дубль. К сожалению, не все зависит от нас. Необходимо еще надеяться на осечки конкурентов. Однако всe, что зависит от нас, сделаем.

    – Долго ли отмечали кубковый успех?

    – После возвращения из Казани получили выходной, а уже в среду была полноценная тренировка. О кубковой победе уже забыли, настраиваемся на победный финиш в чемпионате.

    – Что нужно «Зениту», чтобы больше не терять очки?

    – Играть в свою игру. Ни в коем случае нельзя расслабляться, глядя на место соперников в таблице. Все прекрасно понимают: в оставшихся четырех матчах нужно брать 12 очков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.05.2016 09:52
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