Дибос: «Симеоне не станет тренером сборной Аргентины. Месси не хочет этого»

Карлос Дибос, который являлся помощником бывшего главного тренера сборной Аргентины Альфио Басиле, рассказал о характере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси в сборной сам назначал тренеров и вызывал футболистов на матчи. Мы все должны знать это. Все это плохо для Аргентины. И я хочу внести ясность в этот вопрос.

Я не поверю в то, что есть журналисты, которые уверены, что Симеоне возглавит сборную Аргентины. Месси не хочет видеть его здесь!», – рассказал Дибос в интервью Radio La Red.