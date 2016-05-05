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  • Дибос: «Симеоне не станет тренером сборной Аргентины. Месси не хочет этого»

Дибос: «Симеоне не станет тренером сборной Аргентины. Месси не хочет этого»

5 мая 2016, 09:15
14

Карлос Дибос, который являлся помощником бывшего главного тренера сборной Аргентины Альфио Басиле, рассказал о характере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси в сборной сам назначал тренеров и вызывал футболистов на матчи. Мы все должны знать это. Все это плохо для Аргентины. И я хочу внести ясность в этот вопрос.

Я не поверю в то, что есть журналисты, которые уверены, что Симеоне возглавит сборную Аргентины. Месси не хочет видеть его здесь!», – рассказал Дибос в интервью Radio La Red.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Весь мир Аргентина Месси Лионель Симеоне Диего
Комментарии (14)
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Karpathian
1462429234
карлик совсем очешуел от славы)
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redarmy83
1462429612
О полтарашке такое не первый раз говорят. Мда, куда катится мир. Распустили некоторых...
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rusti2006
1462430334
Так пускай Месси будет играющим тренером
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джон базелон
1462430592
Вот по этому Аргентина так и не может выиграть ЧМ с Месси.Марадона играл в футбол и не лез в дела тренера,футболист должен выполнять требования наставника,а не наоборот!
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marshal9
1462431993
второе место на чм это нормальный результат может ему тренером поработать
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Наварх
1462434197
Больше похоже на чернуху, чем на правду. Ни где, об этом, не трубят и вот одна новость, думаю гон. Если даже, от части, это так, то уверен норм тренер поставит его на место. Игра в сборной - это престиж, если Месси включит заднюю из за Симеоне (пример), то его болельщики сгноят. Надо быть профессионалом, а не брызгать гордо слюной хочу не хочу.
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Garrincha58
1462434574
замессился совсем
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kotmyshka
1462435219
Дибос - Бубнов?
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Егориус
1462442954
месси твоя задача играть а не руководить, нашелся тоже щегол допинговый
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nim-
1462449951
У Симеоне слишком оборонительный футбол, такой.. рабочий, это не для Месси и вообще не для Аргентины. Вы бы еще в Бразилию его сватать стали.
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