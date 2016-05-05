Перес может вернуться в Испанию

Нападающий «Ньюкасла» Айосе Перес ближайшим летом может вернуться на родину. В его услугах проявляет заинтересованность «Барселона», сообщает ESPN. 22-летний футболист может стать подмогой в атакующем трио, выходя на замену кому-то из звездного состава каталонцев – Лионеля Месси, Луиса Суареса или Неймара.

В текущем сезоне Перес провел в Премьер-лиге 33 матча, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро.