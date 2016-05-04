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    «Лестер» хочет подписать брата Азара

    Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха и брат Эдена Азара Торган Азар оказался в сфере интересов «Лестера».

    Сообщается, что глава скаутской службы новых чемпионов Англии Стив Уолш рассматривает варианты усиления перед следующим сезоном и заинтересовался Торганом Азаром, Деннисом Пратом из «Андерлехта» и Закарией Баккали из «Валенсии».

    В нынешнем сезоне Азар сыграл за «Боруссию» 34 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

    Источник: The Sun

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    04.05.2016 20:11
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 9 мая 2016, 19:49

      ВТО игроки с нормальным ценником,почему наши русские так называемые топ клубы не обращают внимания на этих персонажей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 4 мая 2016, 20:35

      Все Бельгийцы

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