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    Непомнящий: «Когда Широков приведет себя в порядок – будет играть»

    Авторитетный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими мыслями о конкуренции полузащитников Романа Широкова и Александра Головина за место в основном составе московского ЦСКА и сборной России.

    «Пока Роман явно не в оптимальных кондициях. Но для меня он остается игроком высокого уровня. В России очень мало футболистов, которые думают на два хода вперед. Их надо беречь. Когда Широков приведет себя в порядок – будет играть.

    Потенциал Головина очевиден. У парня есть все качества, чтоб вырасти в большого мастера. Но молодежи свойственна нестабильность. В одной игре блеснут, в другой – ничего не показывают. Дело исключительно в психологии. Вот и Головин в финале Кубка ушел в тень. Придавила ответственность. С ним необходимо работать – не только на поле, но и за его пределами. Поддерживать, вдохновлять, создавать кураж… Тогда в каждом матче будет демонстрировать все, что умеет», – отметил Непомнящий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2016 17:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2016, 21:04

      Пора уже освобождать дорогу молодым.

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      Рейтинг: +1481

      GM > Диктор 5 мая 2016, 02:03

      И так Головин играет. Или ты не в курсе?

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 мая 2016, 19:50

      Когда приведет себя в порядок...и кто-то ещё в это верит???

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 мая 2016, 18:51

      я даже сомневаюсь что слуцкий возьмет широкова в сборную...если и возьмет...то в запасе будет...

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 4 мая 2016, 18:09

      спартак был прав выгнав его из команды Широков уже не тот ! в казахстан к аршавину пора

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      Рейтинг: +1481

      GM > grand-igor 5 мая 2016, 02:05

      После того, как Спартак "выгнал" Широкова, команда резко поднялась аж на 6 место в ЧР!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 17:50

      "Когда Широков приведет себя в порядок – будет играть."
      Типа погладит форму,причешется))))

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