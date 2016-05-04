Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Если бы я в свое время был тренером «Спартака», выгнал бы футболиста Карпина»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин критически отозвался о своей игре за московский «Спартак» в бытность футболистом.

    «Пересматриваю какие-то матчи. Не понимаю, как Олег Иванович Романцев меня не выгнал. По моему нынешнему мнению, как тренера, я делал все неправильно. Ну, или не все. Или многое. Слишком многое. Если бы я тогда был тренером «Спартака», выгнал бы футболиста Карпина», – сказал 47-летний специалист.

    Напомним, что Карпин выступал в составе красно-белых с 1990 по 1994 год, после чего уехал в Испанию.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2016 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 мая 2016, 11:56

      Первая ласточка.
      Когда прилетит вторая, Валера себя из тренеров попрет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 мая 2016, 17:21

      Это уже популизм, Валера просто не хочет чтобы про него забывали

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 4 мая 2016, 16:29

      В Испании он играл дабротно тогда они заняли второе место .Карпин был третим бомбардиром команды после нихата и ковачевича

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11