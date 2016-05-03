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    Маурисио: «Повторял русские слова по 15-20 раз. Если забывал, повторял еще 20 раз»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал, как адаптировался в России благодаря помощи бывшего партнера Эктора Бракамонте и как учил русский язык.

    Бракамонте помогал во всем! Был и вторым отцом, и братом, и другом. Мы очень быстро сдружились. Возможно, Эктор самым важным человеком для меня на старте карьеры в России, он научил меня по-другому смотреть на жизнь.

    – В каком плане?

    – Брака стал примером, как должен вести себя профессиональный футболист, да и в жизни всегда помогал другим. Именно он учил меня говорить по-русски. Мы часто вместе пили кофе, ужинали, иногда делали барбекю.

    – Как Эктор учил вас языку?

    – В процессе общения. Брака очень хорошо говорил по-русски. И учил отдельным словам. Повторял их по 15-20 раз. А если я их забывал, повторял еще 20 раз.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.05.2016 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 4 мая 2016, 00:42

      Молодец,ещё бы склонять слова умел,вообще бы красавец был))

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 3 мая 2016, 23:55

      О как! А кто еще знал что Бракамонте говорил по-русски? Он интервью на русском не давал, и я не помню, чтобы журналисты об этом писали.

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