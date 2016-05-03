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    Маурисио: «Остаться в «Зените» – честь для меня, получаю удовольствие от пребывания здесь»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио подчеркнул, что не ведет переговоры о продлении контракта с петербургским клубом, но хотел бы остаться в стане сине-бело-голубых. Напомним, что соглашение с бразильцем истекает летом этого года.

    «Я еще не знаю. Может быть, останусь, может быть, нет. Пока не понятно. Со мной не ведутся переговоры. Я ни с кем из «Зенита» не общался на этот счет.

    У меня есть представитель, который общается вместо меня по поводу соглашений. Я сейчас хочу оставить голову в покое. Не думать о контракте и всем остальном, а только о футболе. Я хотел бы остаться в «Зените», для меня это была бы честь. Получаю удовольствие от пребывания в команде. Отличный клуб, восхитительный город. Моей семье тут все нравится», – отметил Маурисио.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2016 12:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      OLEGTI 4 мая 2016, 11:35

      он хорошо вписался в команду нужно оставить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 3 мая 2016, 19:48

      Прекрасно Жозе играл, очень приятно, что не надо ради такого качества игры вкладывать 20+ млн евро. Оставайся, Маур =)

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 3 мая 2016, 16:56

      Хороший игрок - обязательно ! нужно подписывать

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