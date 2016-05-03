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    Дембеле может получить дисквалификацию за тычок пальцем в глаз

    Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле может быть дисквалифицирован за инцидент, который произошел в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2). В конце первого тайма он поучаствовал в потасовке на поле, в которой ткнул пальцем в глаз нападающему соперника Диего Косте.

    Сам эпизод остался без внимания арбитра этой встрече. Но он попал в объективы телекамер. Дембеле из-за этого может получить дисквалификацию постфактум и пропустить оставшиеся два поединка чемпионата Англии.

    Источник: Goal.com

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    03.05.2016 08:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 мая 2016, 13:53

      Дембеле само собой а еще Ламела спецом на руку наступил Сеску Фабригасу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 мая 2016, 09:42

      шпоры вчера во втором тайме просто вели себя по хамски так чемпионами не становятся просто позорная игра и поведение

      4
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