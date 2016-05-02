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    ФНЛ. «Газовик» обыграл «Сокол» и другие результаты

    В матче 34-го тура ФНЛ «Газовик» оказался сильнее «Сокола» – 2:0. Голы забили Алексей Друзин и Иван Маркелов.

    В других встречах тура «Арсенал» разгромил «Балтику», «Волга» НН переиграла «Томь».

    Чемпионат России. ФНЛ. 34-й тур

    Балтика – Арсенал – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тимофеев (в свои ворота), 21; 0:2 – Аидов (с пенальти), 47; 0:3 – Федотов, 67; 1:3 – Макаров, 84; 1:4 – Вуйович, 89.

    Сокол – Газовик – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Друзин, 7; 0:2 – Маркелов, 21.

    Волга НН – Томь – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Саная, 8; 1:1 – Саркисов, 33; 1:2 – Саная, 42; 2:2 – Гарбуз, 56; 3:2 – Гарбуз, 66.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 2 мая 2016, 19:03

      Томь теряет шансы на прямую путевку в РФПЛ

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