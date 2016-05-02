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    Веркаутерен: «Остался удивлен тем, что увидел в Грозном»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен после победы над «Тереком» в матче 26-го тура чемпионата России выразил свое восхищение инфраструктурой Грозного.

    «Очень хотел увидеть Грозный, поскольку это один из городов России, который я не видел ранее. Не знал, что меня ожидает. И скажу честно, удивлен с хорошей стороны. Аэропорт, дороги, стадион – это реальный футбол. Здесь есть все для того, чтобы играть в хороший футбол.

    Конечно, у нас было мало времени для того, чтобы хорошо посмотреть город. Но воспоминания останутся хорошие как со спортивной, так и с жизненной стороны», – отметил бельгийский специалист.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    02.05.2016 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 2 мая 2016, 11:26

      Россия - щедрая душа)

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > PNZ1985 2 мая 2016, 13:09

      по словам Веркаутерна скорее нохчи - щедрая душа)

      -1
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