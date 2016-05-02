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    Бубнов: «С Ротенбергом «Ростов» играет практически вдесятером, но Бердыев упорно ставит его в состав»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов подверг критике игру защитника «Ростова» Бориса Ротенберга, отметив, что футболист практически не участвует в атаках донской команды.

    «В «Рубине» у Бердыева был другой ресурс и иной подбор игроков. Кстати, не было Ротенберга. Мне непонятно, почему он упорно ставит его в состав. Они ведь практически вдесятером играют – Ротенберг в атаках не участвует. А вот когда на флангах действуют Кудряшов и Калачев, то возникает сразу иная ситуация», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.05.2016 01:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 мая 2016, 09:47

      Фиг с ним Ротенбергом,нафига от Бухарика ставит? Наверное по привычке..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 2 мая 2016, 22:55

      Очередной бред от Бубнова... Недоэксперт

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 2 мая 2016, 13:39

      в любом случае это лучше чем банкротство или вылет в фнл, а игрок не самый ужасный

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 мая 2016, 12:34

      Как дети....А деньги откуда? Задолжности были офуеть какие ..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 2 мая 2016, 10:17

      Хороший игрок- Бубнов не прав

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 2 мая 2016, 08:30

      Папа сказал -вот и ставят, должен же ребёнок хоть чем то заниматься

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 2 мая 2016, 06:57

      Наверное, что то с этого имеет.Какую то денюжку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 мая 2016, 02:37

      Тот случай, когда хочется согласиться с Бубновым, мне тоже не понятно, почему Ротенберг в стартовом составе, а Калачев на скамейке

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > арейская 2 мая 2016, 09:49

      Фин составляющую еще никто не отменял. А у нас она аховая. Вот наверное и приходится.

      0
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