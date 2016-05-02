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    Андреев: «Ростов» станет чемпионом. От своих слов не отказываюсь»

    Бывший нападающий «Ростова» Сергей Андреев выразил мнение, что донская команда завоюет чемпионство РФПЛ по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на данный момент ростовчане занимают в турнирной таблице чемпионата России второе место.

    «После 21-го тура я сказал, что «Ростов» попадет в Лигу чемпионов. После 25-го тура я сказал, что «Ростов» станет чемпионом. От своих слов не отказываюсь! У команды не самый худший календарь. С учетом того, как в первом тайме играл против «Спартака» «Локомотив», у меня сомнений нет, что в следующем туре «Ростов» минимум два мяча железнодорожникам забьет», – сказал Андреев.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.05.2016 01:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +210

      castromen 2 мая 2016, 08:46

      Не дадут уже стать. Матч с Мордвой тому факт. Странный матч, 2 замены, 2 ошибки Наваса, играем-не играем итд итп.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2016, 08:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что думаешь судья ,как и в матче со Спартаком ,будит судить за Ростов и опять два офсайта типо не заметит?

      -5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 2 мая 2016, 09:52

      О-о-о, проснулся. Давненько же ты не высовывался.

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Black Giz 2 мая 2016, 11:43

      И вправду, этот товарищ что-то давненько молчит и всегда припоминает только один матч. А вот, например, когда с проводницами играли и немало судейских решений было в пользу мясных, то об этом он ни слова. В общем, несёт помоями в одну калитку ))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 2 мая 2016, 12:31

      А ты всё бухаешь с матча Спартак-Ростов? Завязывай,скоро уже чемп закончится))) Кстати ваши выиграли у Локо(если не знал)))

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Boozman 3 мая 2016, 08:52

      Ну так и я про то же))) Сопит в тряпочку молча)))

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 3 мая 2016, 08:53

      Да он еще и покуривает скорее всего)))

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      Рейтинг: +348

      343443 2 мая 2016, 07:22

      ростов чемпион

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 343443 2 мая 2016, 09:55

      Желто-синие самые сильные!!!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 мая 2016, 02:42

      У меня тоже такая уверенность появлялась, однако посмотрев на игру с "Мордовией" (???), этой уверенности поубавилось, однако место в первой четвёрке, думаю гарантировано и пусть не ЛЧ, то ЛЕ обязательно

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > арейская 2 мая 2016, 09:55

      А я наоборот укрепился во мнении, что все будет путем. Мы выиграем. Еще целых 4 тура.

      -1
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