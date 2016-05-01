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    Сергей Ребров: «Игрок «Шахтера» поступил неправильно, что подошел к нашим трибунам и показывал эмблему «горняков»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после матча 24-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:3) поделился мнением о потасовке между игроками обеих команд, в результате который три из них были удалены.

    – Что произошло на поле? Разговаривали уже с игроками?

    – Конечно, я знал, насколько принципиальной будет игра с «Шахтером». Не очень правильно повел себя игрок «Шахтера», который побежал к трибуне с нашими болельщиками и показывал эмблему «горняков».

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    01.05.2016 23:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 мая 2016, 00:35

      Было время, болел за "Динамо", за "Днепр", а "Шахтер" никогда не благоволил моим симпатиям. Но в последние годы команда Луческу явно сильнее, чем и вызывает раздражение киевлян. Они же сами понимают, что не быть им в этом году чемпионами, вылети "Шахтер" из еврокубков в одно время с ДК. Увы, умение достойно проигрывать вовсе не зависит ни от таланта, ни от титулов.

      2
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      Рейтинг: +30

      kostya_polyanski 1 мая 2016, 23:37

      надо ж что-то 3,14здануть в свое оправдание

      4
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 1 мая 2016, 23:17

      Пусть Ребров лучше обьяснит что в этом такого плохого,в Европе на это даже бы никто внимание не обратил

      5
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