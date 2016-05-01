Сергей Ребров: «Игрок «Шахтера» поступил неправильно, что подошел к нашим трибунам и показывал эмблему «горняков»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после матча 24-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:3) поделился мнением о потасовке между игроками обеих команд, в результате который три из них были удалены.

– Что произошло на поле? Разговаривали уже с игроками?

– Конечно, я знал, насколько принципиальной будет игра с «Шахтером». Не очень правильно повел себя игрок «Шахтера», который побежал к трибуне с нашими болельщиками и показывал эмблему «горняков».