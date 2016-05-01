Сергей Ребров: «Игрок «Шахтера» поступил неправильно, что подошел к нашим трибунам и показывал эмблему «горняков»

Было время, болел за "Динамо", за "Днепр", а "Шахтер" никогда не благоволил моим симпатиям. Но в последние годы команда Луческу явно сильнее, чем и вызывает раздражение киевлян. Они же сами понимают, что не быть им в этом году чемпионами, вылети "Шахтер" из еврокубков в одно время с ДК. Увы, умение достойно проигрывать вовсе не зависит ни от таланта, ни от титулов.
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после матча 24-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:3) поделился мнением о потасовке между игроками обеих команд, в результате который три из них были удалены.
– Что произошло на поле? Разговаривали уже с игроками?
– Конечно, я знал, насколько принципиальной будет игра с «Шахтером». Не очень правильно повел себя игрок «Шахтера», который побежал к трибуне с нашими болельщиками и показывал эмблему «горняков».