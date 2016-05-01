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    Мустафин: «Все вопросы по задолженностям перед игроками «Мордовии» решены»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин заявил, что перед игроками саранской команды в скором времени будут погашены все задолженности по зарплате.

    «Задолженности по премиальным за 2015 год погасили, выплатили январскую зарплату. Есть график: с третьего по шестое мая выплатят февральскую, а после майских праздников тоже по графику пойдет зарплата за март, в мае выплачивается апрель. Все вопросы решены, руководитель региона сегодня в раздевалке это подтвердил ребятам.

    Кто гарант соблюдения контрактов? Это, прежде всего, администрация области. Регион небольшой. Мы очень благодарны главе Республики Мордовия, который никогда не подводил футбольный клуб, я уже не раз об этом говорил. Свои обязательства он выполняет, и поддержка команды от него всегда чувствуется», – сказал Мустафин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 1 мая 2016, 23:12

      Ну так Ростов обыграли, можно и зарплату выплатить!

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