Миранчук: «Хорошо, что «Ростов» проиграл «Мордовии»

Вообще-то надо самим выигрывать, а не ждать чужих ошибок. Конечно судья урод. Могли локо у спартачей выиграть...
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук убежден, что поражение «Ростова» в матче с «Мордовией» (1:2) пойдет на пользу «железнодорожникам», которым предстоит встретиться с командой Бердыева в следующем туре.
– «Ростов» проиграл «Мордовии». Удалось посмотреть матч?
– Не видел. Хорошо, что ростовчане потеряли очки. Нам надо побеждать в оставшихся матчах, шансы еще есть. И с «Зенитом» нам еще играть. Все возможно. В чемпионате много неожиданностей.
– В следующем туре вам в гостях играть с «Ростовом», который обыграл на своем поле ЦСКА, «Зенит».
– Уверен, будет нелегко. Соперник будет действовать вторым номером, сделаем все, чтобы забить.