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    Миранчук: «Хорошо, что «Ростов» проиграл «Мордовии»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук убежден, что поражение «Ростова» в матче с «Мордовией» (1:2) пойдет на пользу «железнодорожникам», которым предстоит встретиться с командой Бердыева в следующем туре.

    – «Ростов» проиграл «Мордовии». Удалось посмотреть матч?
    – Не видел. Хорошо, что ростовчане потеряли очки. Нам надо побеждать в оставшихся матчах, шансы еще есть. И с «Зенитом» нам еще играть. Все возможно. В чемпионате много неожиданностей.

    – В следующем туре вам в гостях играть с «Ростовом», который обыграл на своем поле ЦСКА, «Зенит».
    – Уверен, будет нелегко. Соперник будет действовать вторым номером, сделаем все, чтобы забить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2016 22:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -90

      Raider26 3 мая 2016, 14:01

      Вообще-то надо самим выигрывать, а не ждать чужих ошибок. Конечно судья урод. Могли локо у спартачей выиграть...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 мая 2016, 11:34

      дилетант

      -1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 2 мая 2016, 09:04

      Исправляйтесь

      2
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 2 мая 2016, 01:10

      Ростову желаю продолжить начатое дело на домашнем стадионе. Еще сезон не закончен. Кавказу в следующем туре желаю побед.

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