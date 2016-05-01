Хиддинк: «Лестер» и не думает «сдуваться». Это очень важное качество»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением о выступлении «Лестера» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент «лисы» занимают в турнирной таблице АПЛ первое место.

«Они достойны уважения за то, что сделали, особенно в ситуации, когда оказывается такое давление со всех сторон. Иногда под давлением команды «сдуваются», но они и не думали сдуваться. Это очень важное качество. Они отважно справлялись с прессингом, в том числе психологическим, и играли замечательно.

Конечно, последует реакция со стороны топ-клубов, но учитывая, какие средства сейчас получают клубы, они могут стать еще более конкурентоспособными на следующий сезон», – сказал Хиддинк.