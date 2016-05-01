«Ювентус» не пропускает уже в 10 домашних матчах подряд

Туринский «Ювентус» продолжает показывать выдающиеся результаты на футбольном поле. Благодаря победе над «Карпи» со счетом 2:0, Джанлуиджи Буффон сохраняет ворота своей команды сухими в 10 домашних матчах подряд.

Последний раз «Ювентус» пропускал на «Ювентус Стэдиум» 13 декабря прошлого года, когда Йосип Иличич из «Фиорентины» отличился с пенальти. До этого подобной серией мог похвастаться «Эмполи», сохранивший свои ворота в неприкосновенности в 10 домашних матчах подряд в далеком 1987 году.