Энрике: «Я бы хотел выигрывать каждый матч со счетом 8:0»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился своим мнением о чемпионской гонке в Примере после победы в 36-м туре над «Бетисом» (2:0).

«Все забывают, насколько серьезна конкуренция в футболе. Мы никогда не говорили, что уже выиграли чемпионат. Интрига умрет тогда, когда одна из команд математически обеспечит себе титул. Мы имели хорошее преимущество, но все изменилось.

Я бы хотел в каждом матче выигрывать со счетом 8:0. С каждой игрой конец все ближе. Следующий матч – дерби против «Эспаньола», «Камп Ноу» будет искриться. Игра будет очень тяжелой», – сказал Энрике.