Нани может продолжить карьеру в «Атлетико»

«Атлетико» претендует на полузащитника «Фенербахче» Нани. По информации источника, клубы уже выходили на связь по поводу вероятного трансфера 29-летнего игрока сборной Португалии. Сумма сделки оценивается в восемь миллионов евро.

Сообщается, что в период зимнего трансферного окна «желтые канарейки» ответили отказом на предложение от китайского клуба в размере 20-ти миллионов. При этом, стоит отметить, что отказал представителям Поднебесной, в первую очередь, сам португалец, не желающий покидать Европу.

В нынешнем чемпионате Турции Нани провел 10 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами.