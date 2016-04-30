«Сандерленд» выплатит «Интеру» 10,5 миллиона в качестве компенсации за Альвареса

ФИФА обязала «Сандерленд» выплатить компенсацию «Интеру» за хавбека Рикардо Альвареса. Аргентинец, выступавший за «черных котов» на правах аренды с 2014-го по начало 2016-го года, по договору с «нерадзурри» должен был быть выкуплен англичанами за 10,5 миллиона евро в случае сохранения командой прописки в АПЛ.

Тем не менее, «Сандерленд» не стал соблюдать данный пункт, мотивировав свое решение неразрешенным спором с миланским клубом по поводу операции футболиста на колене.

Прошлым летом «Интер» направил жалобу в ФИФА по поводу данной ситуации, и только сейчас федерация вынесла решение в пользу итальянцев. Теперь «Сандерленд» будет вынужден заплатить черно-синим сумму, прописанную в договоре между клубами ранее, а именно – 10, 5 миллиона евро.

Напомним, в начале это года Альварес перебрался в «Сампдорию» в качестве свободного агента.