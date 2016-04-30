Конте не против ухода Куртуа из «Челси»

Будущий наставник «Челси» Антонио Конте не против ухода из клуба голкипера Тибо Куртуа в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что специалист не собирается препятствовать желанию 23-летнего бельгийца сменить команду.

Прошлым летом синие были готовы расстаться с игроком за 73 миллиона фунтов стерлингов, однако не слишком хорошая форма вратаря в нынешнем сезоне, вероятно, вынудит их снизить цену.

В текущем сезоне в пассиве Куртуа 34 пропущенных мяча в 28-ми матчах во всех турнирах. При этом, в шести играх стражу ворот удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.