Конте не против ухода Куртуа из «Челси»

Будущий наставник «Челси» Антонио Конте не против ухода из клуба голкипера Тибо Куртуа в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что специалист не собирается препятствовать желанию 23-летнего бельгийца сменить команду.
Прошлым летом синие были готовы расстаться с игроком за 73 миллиона фунтов стерлингов, однако не слишком хорошая форма вратаря в нынешнем сезоне, вероятно, вынудит их снизить цену.
В текущем сезоне в пассиве Куртуа 34 пропущенных мяча в 28-ми матчах во всех турнирах. При этом, в шести играх стражу ворот удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.
Источник: Mirror.co.uk