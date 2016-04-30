Дьяков: «Отсутствие моментов — установка тренера? Вы издеваетесь, что ли?»

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков объяснил ничейный результат матча с «Амкаром» (0:0).

– Кровь из носу нужна была победа, но мы ее не заслужили. Мало моментов создали.

– Это результат установки тренера?

– Вы издеваетесь, что ли? Тренер же не даст установку: «Ребят, моментов не создаем. Давайте с «Амкаром» по нулям сыграем и пойдем отмечать». Не в обиду «Амкару». Все-таки они не входят в число лидеров чемпионата.

– Почему не наиграли на победу?

– Чего-то не хватает в атаке. Конечно, что-то надо менять. Ищем схемы, варианты. Осталось пять матчей. Может, найдем…

– В команде уже задумываются о том, что есть риск попасть в стыки?

– Пока мы идем не в зоне стыковых матчей. Поэтому все зависит от нас. Конечно, рассчитывали на три очка, чтобы продышаться, почувствовать уверенность. Но в итоге вновь сами осложнили себе ситуацию в таблице.