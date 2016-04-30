«Милан» готовится объявить о смене логотипа

Итальянский «Милан» впервые в 21 веке собирается обновить свой логотип. Вот уже несколько сезонов подряд клуб избегал нанесения на форму нынешнего логотипа, предпочитая использовать альтернативные символы, и в ближайшем времени будет представлена обновленная эмблема именитой команды.

Логотип сохранил свою форму, однако стал заметно более простым и менее линейным. Аббревиатура ACM была заменена на название клуба (недавно на подобный ход пошли и в «Роме»), красно-черный контур сменил цвет на золотой.