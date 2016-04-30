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«Милан» готовится объявить о смене логотипа

30 апреля 2016, 08:32
35

Итальянский «Милан» впервые в 21 веке собирается обновить свой логотип. Вот уже несколько сезонов подряд клуб избегал нанесения на форму нынешнего логотипа, предпочитая использовать альтернативные символы, и в ближайшем времени будет представлена обновленная эмблема именитой команды.

Логотип сохранил свою форму, однако стал заметно более простым и менее линейным. Аббревиатура ACM была заменена на название клуба (недавно на подобный ход пошли и в «Роме»), красно-черный контур сменил цвет на золотой.

Источник: Footyheadlines.com
Италия. Серия А Милан
Комментарии (35)
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Arhadiavol
1461996120
ужасный логотип...старый в 1000000000000 лучше
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BarcelonianDestroyer
1461999060
Зачееем???? 116 лет был прекрасный логотип,и тут такое уродство.Милан скатывается
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El_Chori
1461999616
Лучше бы руководство сменили.
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Igorello97
1462004034
был лучше
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barabashka
1462006477
старый лучше
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ЦСКА ультрас
1462007661
гавно логотип
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ГераХэвиЛОКО
1462009251
Когда уже Берлускони поймет что не в эмблеме дело ?
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Недовольный
1462027022
новая эмблема-убожество.какой сейчас клуб,такая и эмблема
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Pres Arsenal
1462030653
Полный отстой а не эмблема
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Fdo Torres
1462087070
Позорище.......правда соответствует нынешней игре(
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