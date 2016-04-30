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Ван Гаал заявил, что Де Хеа ни разу не становился чемпионом

30 апреля 2016, 07:01
9

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал при попытке поправить журналиста ошибся сам, заявив, что Давид Де Хеа ни разу не выигрывал чемпионат.

«Те футболисты, которые сейчас выступают за «Манчестер Юнайтед», еще не привыкли к завоеванию трофеев. Я не думаю, что Маттео Дармиан когда-либо был чемпионом, и Давид Де Хеа никогда им не был, так что вопрос о большом опыте моих игроков некорректен.

Мемфис Депай выиграл чемпионат в прошлом году, не так и много игроков получается... Руни, Каррик, они были чемпионами один раз, или, может, чуть больше», — заявил ван Гаал.

На самом деле из нынешнего состава «МЮ» чемпионами становились Давид Де Хеа, Фил Джонс, Маркус Рохо, Мемфис Депай, Крис Смоллинг, Дейли Блинд, Эшли Янг, Серхио Ромеро, Антонио Валенсия, Маруан Феллаини и Бастиан Швайнштайгер. Уэйн Руни и Майкл Каррик в реальности побеждали в чемпионате 5 раз, а Хуан Мата, хоть и не выигрывал чемпионат, становился чемпионом мира, чемпионом Европы и обладателем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид ван Гаал Луи
Комментарии (9)
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АртурZaСМ
1461990042
Я ж говорю этот Галин Ваня тот еще п.....да...балабол
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Kano
1461991839
Да уж. Так обложатся...
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LOKOfanatik19
1461994289
Тише тише ребята, ЛВГ столько лет, забыл наверно... ХАХАХА Да так лохануться, жесть.... Надеюсь не обидят эти слова никого
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Deadpool_mazafaka_biz
1461994300
когда тебя уже уволят старый маразматик
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Alek7183
1461995056
:)))))))
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XaXatyn
1461995199
Весна у Гала обострения !
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Robin v. Persie
1462003739
Так сделай из них чемпионов! Топит их, еще и стебется... Захотел готовую команду чемпионов!
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erofey83
1462011239
если он об этом не знает, значит никто не должен знать) кто вообще интересуется карьерой своих футболистов))?
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джон базелон
1462015355
Как всегда все виноваты,но не ЛВГ.То игроки не те,то опыта у них мало,то играли как боги,но не повезло.Постоянно пытается казаться умнее всех.Теперь по его мнению в команде нету игроков с духом победителей.Кто-нибудь покажите ему игру Лестера,у них что на поле 11 чемпионов мира???Когда уже его уволят?!
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