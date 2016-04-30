Ван Гаал заявил, что Де Хеа ни разу не становился чемпионом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал при попытке поправить журналиста ошибся сам, заявив, что Давид Де Хеа ни разу не выигрывал чемпионат.

«Те футболисты, которые сейчас выступают за «Манчестер Юнайтед», еще не привыкли к завоеванию трофеев. Я не думаю, что Маттео Дармиан когда-либо был чемпионом, и Давид Де Хеа никогда им не был, так что вопрос о большом опыте моих игроков некорректен.

Мемфис Депай выиграл чемпионат в прошлом году, не так и много игроков получается... Руни, Каррик, они были чемпионами один раз, или, может, чуть больше», — заявил ван Гаал.

На самом деле из нынешнего состава «МЮ» чемпионами становились Давид Де Хеа, Фил Джонс, Маркус Рохо, Мемфис Депай, Крис Смоллинг, Дейли Блинд, Эшли Янг, Серхио Ромеро, Антонио Валенсия, Маруан Феллаини и Бастиан Швайнштайгер. Уэйн Руни и Майкл Каррик в реальности побеждали в чемпионате 5 раз, а Хуан Мата, хоть и не выигрывал чемпионат, становился чемпионом мира, чемпионом Европы и обладателем Лиги чемпионов и Лиги Европы.