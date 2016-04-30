«Интер» готов продать «Ливерпулю» Перишича за 30 миллионов

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может стать игроком «Ливерпуля».

Сообщается, что мерсисайдцы заинтересованы в услугах игрока и предлагают за него 30 миллионов евро, а руководство «Интера» готово принять эти финансовые условия.

Отметим, что Перишич выступал за дортмундскую «Боруссию», которой в то время руководил нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В этом сезоне хорватский футболист сыграл за «Интер» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 19 миллионов евро.