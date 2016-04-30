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Халк попал в расширенную заявку Бразилии на Кубок Америки

30 апреля 2016, 00:25
6

На официальном сайте Бразильской конфедерации футбола опубликованы имена футболистов, которых тренерский штаб сборной Бразилии включил в предварительную заявку на Кубок Америки-2016.

В числе нападающих оказался форвард «Зенита» Халк. Полностью расширенная заявка бразильцев выглядит следующим образом:

вратари: Алисон («Насьонал»), Диего Алвес («Валенсия»), Гроэ («Гремио»), Эдерсон («Бенфика»);

защитники: Дани Алвес («Барселона»), Фабиньо («Монако»), Фагнер («Коринтианс»), Сандро («Ювентус»), Дуглас Сантос («Атлетико Минейро»), Филипе Луис («Атлетико» Мадрид), Паулиста («Арсенал»), Жил Карлос Наскименто Силва («Шаньдун Лунэн»;), Жемерсон («Монако»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»);

полузащитники: Каземиро («Реал»), Элиас («Коринтианс»); Фернандиньо («Манчестер Сити»), Л. Густаво («Вольфсбург»), Рафинья Алькантара («Барселона»), Уолес («Гремио»), Ф. Андерсон («Лацио»), Кака («Орландо Сити»), Лукас Лима («Сантос»), Оскар («Челси»), Гансо («Сан-Паулу»), Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Виллиан («Челси»), Лукас («ПСЖ»), Д. Коста («Бавария»), Тейшейра («Цзянсу Сунин»), Фирмино («Ливерпуль»);

нападающие: Габриэл («Сантос»), Габриэль Фернандо де Жезус («Палмейрас»), Халк («Зенит»), Жонас («Бенфика»), Рикардо де Оливейра («Сантос»), Луан («Гремио»).

Кубок Америки пройдет в США с 3 по 26 июня. Сборная Бразилии сыграет в группе B с командами Эквадора, Гаити и Перу.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Бразилия Халк
Комментарии (6)
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Morro
1461970312
поедет точно на копа америка
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vlalvl
1461977838
отцепят
Ответить
samara94
1461988462
Да
Ответить
meiram
1461993711
Удачи Халку!
Ответить
Bellamy90
1462002697
Значит, Неймар только на Олимпиаду
Ответить
САФ-великий
1462003957
А где Тьяго Силва и Давид Луиз?
Ответить
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