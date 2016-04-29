«Ювентус» подписал Лемина за 9,5 миллиона

Полузащитник Марио Лемина, который был арендован «Ювентусом» у «Марселя», подписал с туринским клубом полноценный контракт.

Сообщается, что «Ювентус» выкупил игрока у французского клуба за 9,5 миллиона евро, и эта сумма будет выплачена «Марселю» в течение четырех сезонов. Кроме того, бывший клуб футболиста сможет получить еще один миллион в зависимости от выступлений Лемина за «Ювентус».

Контракт Лемина с туринцами рассчитан до 2020 года. В этом розыгрыше Серии А он провел девять матчей, в которых отметился двумя голами.