Да Натале покинет «Удинезе» в конце сезона

Нападающий «Удинезе» Антонио Ди Натале объявил об уходе из итальянского клуба по окончании сезона. Напомним, что 38-летний форвард выступает за черно-белых с 2004 года. В составе «зебр» он провел 439 матчей, в которых забил 226 голов.

«По моей карьере в «Удинезе» не снимут фильма, да и я не похож на главного героя, но я собираюсь покинуть этот клуб с высоко поднятой головой.

Эти 12 лет стали лучшими для меня. Я отдал всего себя команде и горжусь тем, что сделал для нее на поле, а также за его пределами. Нисколько не жалею о том, что неоднократно отказывался от предложений других клубов», – заявил Ди Натале.